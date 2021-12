Jūrmalas dome apstiprina nākamā gada budžetu; paredz 100 eiro pabalstu izglītojamiem

Ieņēmumu samazinājumu rada samazinājums no iedzīvotāja ienākumu nodokļa, kas saistāms ar to, ka liela daļa nodarbināto strādā Covid-19 skartajā tūrisma un viesmīlības nozarē. Neskatoties uz pašvaldības ieņēmumu kritumu,

No nākamā gada plānots visiem izglītojamiem piešķirt pabalstu 100 eiro apmērā mācību procesa atbalstam vienu reizi gadā. Pabalstu varēs saņemt par bērniem vecumā no pusotra līdz pieciem gadiem un izglītojamiem no pieciem līdz 24 gadiem, kuri apgūst obligāto izglītību, profesionālo vai augstāko izglītību pilna laika programmā. To varēs saņemt izglītojamie, kuri Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu pirms pabalsta pieprasīšanas. Iepriekš 50 eiro pabalstu izglītības ieguves atbalstam saņēma daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kurās bērns uzsāk mācības pirmajā klasē.