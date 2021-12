Hercogiene Ketrīna atklāj kādu talantu, kas saviļņo pasauli

Televīzijā ”ITV” pārraidītajā dievkalpojumā viņa skatītājus pārsteidza ar savām klavierspēles prasmēm. Koncertā, kas iepriekš tika ierakstīts Vestminsteras abatijā, hercogiene muzicēja kopā ar britu mūziķi Tomu Vokeru. Abi izpildīja dziesmu "For Those Who Can’t Be Here". Kā runā, šī ideja bijusi hercogienes iniciatīva.