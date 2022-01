Ar zināšanām pret siltumnīcefekta gāzēm

2015. gadā Latvijas Valsts mežzinātnes institūts «Silava» jau uzsāka pētījumu, kā visefektīvāk veikt kūdras atradņu rekultivāciju. Darba gaitā tika paplašinātas zināšanas par to, kas notiek ar kūdras laukiem izstrādes laiku un pēc tam. Vienlaikus tika identificēti jautājumi, uz kuriem vēl nebija atbilžu. Pirmkārt, kas notiek ar emisijām no grāvjiem? Otrkārt, kā vēja erozija iedarbojas uz kūdru, kamēr lauki nav apauguši ar zaļumiem? Treškārt, cik daudz oglekļa aizplūst no oglekļa laukiem kopā ar ūdeņiem? Un, ceturtkārt, kas notiek, ja kūdras lauki tiek appludināti?