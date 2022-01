LIAA: Latvijas pārtikas eksportam ir liels potenciāls AAE un Tuvo Austrumu tirgū

No 7. līdz 9.novembrim AAE, Dubaijā, norisinājās starptautiskās izstādes "Yummex" un "The Speciality Food Festival", kurās Latviju pārstāvēja 11 uzņēmumi - "Pernes L", "Pūre Chocolate", "Snacks and More", "Lat Eko Food", "Mottra", "King Coffee Service", "Blue Circle", "Fruitis Foods", "Ricberry", "Madonas uguns siers" un "Smartfoody".