Apledojums ceturtdienas vakarā apgrūtina braukšanu daudzviet Latvijā

LVC norādīja, ka apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir sekojošos posmos: Tallinas šoseja (A1) no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šoseja (A2) no Rīgas līdz Līgatnei un no Raunas pagrieziena līdz Virešiem, Valmieras šoseja (A3) visa maršruta garumā, Rīgas apvedceļš (A4) no Baltezera līdz Saulkalnei, Daugavpils šoseja (A6) no Saulkalnes līdz Paterniekiem, Jelgavas šoseja (A8) no Jelgavas līdz Meitenei, Liepājas šoseja (A9) posmā Kaģi–Apšupes krustojums, Ventspils šoseja (A10) posmā Kūdra–Tukums, Rēzeknes šoseja (A12) no Jēkabpils līdz Varakļāniem, Grebņeva-Medumi šoseja (A13) no Špoģiem līdz Medumiem, Daugavpils apvedceļš (A14) visa maršruta garumā, Kokneses šoseja (P80) visa maršruta garumā.