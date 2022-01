"IKEA" Latvijas veikala pārvaldītāja apgrozījums pagājušajā finanšu gadā bija 99,583 miljoni eiro

"Paul Mason Properties" ienākumi no preču pārdošanas Latvijā pagājušajā finanšu gadā bija 75,129 miljonu eiro apmērā, kas ir par 1,5% mazāk nekā iepriekšējā finanšu gadā, kamēr kompānijas ienākumi no preču pārdošanas Igaunijā palielinājušies par 24%, sasniedzot 21,339 miljonus eiro. Vienlaikus kompānijas ienākumi no preču pārdošanas Lietuvā samazinājušies vairākus desmitus reižu un veidoja 77 eiro.