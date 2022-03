Kohēzijas politika palīdzējusi mazināt finansiālo plaisu ES

Kohēzijas politika kļuvusi par svarīgāku investīciju avotu un devusi neatsveramu pienesumu reģionu finansiālo atšķirību izlīdzināšanā. Kohēzijas finansējums laikā no 2007.-2013. gada plānošanas perioda līdz 2014.–2020. gada plānošanas periodam palielinājās no 34% līdz 52% no kopējiem publiskajiem ieguldījumiem. Tas devis iespēju izveidot desmitiem tūkstošu jaunu darba vietu, salabot ceļus un tiltus, renovēt dzīvojamās mājas un sabiedriskās ēkas un tamlīdzīgi uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus.