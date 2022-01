Zinātnieki: Saulei reiz bija gredzeni kā Saturnam

Lai atbildētu uz šo jautājumu, pētnieki radīja Saules sistēmas veidošanās datorsimulācijas modeli. Zināms, ka Saules sistēma radās no putekļu mākoņiem un gāzēm, ko dēvē par molekulāro mākoni, vēstīts vietnē “Live Science”.

Datorsimulācijas modelis parādīja, ka Sauli tās agrīnajā attīstības posmā ieskāva augsta spiediena gāzes un putekļu reģioni. Cietās daļiņas ap Sauli uzkrājās un veidoja gredzenus. Ja to nebūtu, tad Saule, visticamāk, “aprītu” visu matēriju, neatstājot vielu, no kā veidoties planētām. Citiem vārdiem, šie gredzeni kontrolēja to, cik daudz materiāla paliks priekš planētu veidošanās Saules sistēmas iekšējā daļā.