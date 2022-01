EM: Novembrī eksporta vērtība turpināja augt gandrīz visās preču pamatgrupās

Ministrijā norāda, ka novembrī eksporta vērtība turpināja augt gandrīz visās preču pamatgrupās. Lielu daļu no eksporta vērtības kāpuma turpina nodrošināt strauja koksnes un tās izstrādājumu eksporta izaugsme. Ievērojami auga arī dzelzs, tērauda un to izstrādājumu, minerālo produktu un ķīmiskās rūpniecības preču eksports. Savukārt samazinājās lidaparātu un to daļu, kā arī elektroierīču un iekārtu eksporta vērtība.