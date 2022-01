Ukrainas armija ir apņēmības pilna aizstāvēt savu valsti, norāda vēstnieks

Viņš arī piebilda, ka "mēs no savas smagās vēstures ļoti labi zinām, ko tas nozīmē, kad valsts vairs nepastāv kā pilntiesīga, neatkarīga valsts". "Šos pamatprincipus un vērtības mēs vienmēr aizstāvēsim, jo tas skar arī mūsu pastāvēšanas jautājumu," pārliecināts Kļava.

Jautāts, vai Ukrainā būs karš, vēstnieks pauda vēlmi atturēties no definitīvas prognozes, jo tas būtu spekulatīvi. Viņš pieļāva, ka militārais saasinājums var notikt, to nevar izslēgt un uz to ir jābūt gataviem. Kļava akcentēja, ka Ukrainas bruņotie spēki ir absolūti gatavi un apņēmības pilni sargāt savu valsti pret svešas varas iebrukumu.