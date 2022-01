Ventspils brīvostā pērn apkalpotas 93 098 ar prāmjiem pārvadātās kravas vienības

Piektdaļa jeb 20% no Ventspils brīvostas kopējā kravu apjoma tiek pārvadātas prāmju līnijā Ventspils - Nīneshamna. Brīvostā skaidro, ka tas ir īsākais ceļš ar prāmi pāri Baltijas jūrai šajā reģionā, veidojot Ventspili par galveno Latvijas transporta ceļu uz Stokholmu, Zviedrijas centrālo daļu un Norvēģijas saimnieciskās darbības centriem. 64% visu "Ro-Ro" kravu Latvijā 2021.gadā tika vestas caur Ventspili.

Pērn prāmju līniju no Ventspils izmantoja 204 843 pasažieri un tika braukts ar 60 055 automašīnām. Lai gan ar prāmjiem ceļojošo pasažieru skaits pērn, salīdzinot ar gadu iepriekš, palielinājies par 31,5%, bet vieglo auto skaits - par 51%, šie rādītāji atpaliek no 2019.gada, kad bija pasažieru skaita rekords Ventspils ostā.

Pagājušā gada sākumā prāmju operators "Stena Line" un Ventspils brīvostā strādājošais "Noord Natie Ventspils Terminals" (NNVT) parakstīja līgumu uz 20 gadiem, vienojoties par pastāvīgu prāmju satiksmi no Ventspils brīvostas. No Ventspils sāka kursēt 222 metrus garais prāmis "Stena Scandica", kas ir par 30% ietilpīgāks nekā iepriekšējie. Turklāt septembrī "Stena Line" paziņoja par divu jaunu prāmju piesaisti Ventspils līnijai no 2022.gada. Jaunie "E-Flexer" tipa prāmji būs 240 metru gari un ļaus palielināt kravas ietilpību par 25% un pasažieru salona ietilpību par 33%.