Protesti pieminekļa atklāšanā – kas rīkoja, kas svilpa un no kā iedvesmojās?

Ticamāko atbildi sniedz Facebook lapa, kuras nosaukumā likts boikota partijas vārds. Lursof datu bāze liecina, ka šāda oficiāli reģistrēta organizācija nepastāv. Tās līderis ir Roberts Raimo, kurš savulaik bija kādreizējā Latvijas Zaļās partijas Rīgas nodaļas vadītāja Valentīna Jeremejeva uzticamākais sabiedrotais. Abi bija arī biedrības Tautas varas fronte valdes locekļi. Pirms gada tiesa aizliedza Tautas varas frontes darbību. Ar lūgumu prokuratūrā izvērtēt organizācijas aktivitātes bija vērsies Valsts drošības dienests, pamatojot, ka nodibinājums sistemātiski neievēro tiesību normas un uz to publiski aicina arī citus, radot riskus sabiedrības veselībai un vispārīgu valsts un sabiedriskās drošības apdraudējumu. Abu gaitas, kā noprotams no viņu sociālo mediju kontiem, jau vairākus mēnešus ir šķirtas. Kā lasāms Raimo vadīto boikotētāju lapā, šī “kustība” ir cīņas turpināšana “daudz nopietnākā līmenī”. Cīņa “ar Covid neprātu” ir viens no tās uzdevumiem līdzās vēlēšanu boikotam un “tautvaldības valsts” izveidei.