Kulta seriāla "Sex and the city" turpinājumā "And Just Like That" astotajā epizodē mēs redzam Keriju Bredšovu vienā no šī tēla ikoniskākajiem tērpiem - kupliem volāniem plīvojošā "Atelier Versace" Mille Feuille kleitā. Kāpēc šī kleita tik ļoti visiem patīk, kāds ir tās noslēpums?