Aptauja: meklējot mājokli, cilvēki būtu gatavi maksāt vairāk par konkrēto apkaimi un ēkas energoefektivitāti

Aptaujas dati liecina, ka šogad 12% Latvijas iedzīvotāju plāno iegadāties jaunu mājokli. No viņiem vairāk nekā puse gatavojas pirkt dzīvokli, 28% plāno pirkt privātmāju, 10% gatavi pirkt lauku māju, bet 1% - rindu māju.

"No svarīgākiem aspektiem, meklējot mājokli, populārākais bija autostāvvietas esamība, ko izvēlējas 35% aptaujāto. Tam seko konkrētais mikrorajons (29%), zaļa un sakārtota vide (27%), ērti pieejams sabiedriskais transports (25%), kā arī būvniecības kvalitāte, ēkas energoefektivitāte, tuvums Rīgas centram un ērti pieejami veikali (22-23%). Tomēr, kad respondentiem tika jautāts, par kuru no aspektiem viņi būtu gatavi maksāt vairāk, izrādījās, ka cilvēki gatavi piemaksāt ne par visu, ko uzskata par svarīgu. Tādējādi pirmajā vietā izvirzījās energoefektivitāte, konkrēts mikrorajons un sakārtota vide (14% aptaujāto). Savukārt, par autostāvvietas esamību būtu gatavi maksāt vairāk 11% aptaujāto, bet par ērti pieejamiem veikaliem - vien 2%. Tas norāda uz to, ko cilvēki reāli uzskata par vērtību, meklējot mājokli," komentē SEB bankas Privātpersonu konsultācijas centra vadītājs Māris Opincāns.