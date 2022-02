Valsts kase pievienojas Latvijas Bankas uzturētajai zibmaksājumu infrastruktūrai

Zibmaksājumi uz Valsts kases kontiem būs iespējami no to Latvijas kredītiestāžu kontiem, kuras nodrošina zibmaksājumu pakalpojumu, proti, šobrīd šo pakalpojumu nodrošina banka "Citadele", "Swedbank", "SEB banka", "Signet Bank", "BlueOrange Bank", "Reģionālā investīciju banka", "Baltic International Bank" un "LPB Bank", kā arī pakalpojums būs pieejams no citām kredītiestādēm Baltijas valstīs un Vienotajā eiro maksājumu telpā (SEPA), kuras nodrošina zibmaksājumus, - kopumā vairāk nekā no 2000 kredītiestādēm.