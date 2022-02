Azartspēļu apgrozījums pērn sarucis par 19,8%

Tajā skaitā klasisko azartspēļu ieņēmumi 2021.gadā bija 17,178 miljoni eiro, kas ir 5,6 reizes mazāk nekā 2020.gadā, kad ieņēmumi no klasiskajām azartspēlēm bija 95,788 miljoni eiro.

Savukārt interaktīvo azartspēļu ieņēmumi pagājušajā gadā bija 109,054 miljoni eiro, kas ir par 91,8% vairāk nekā gadu iepriekš. No 2021.gada interaktīvo spēļu ieņēmumiem lielāko īpatsvaru jeb 80,6% veidoja kazino spēles, 17,8% - totalizators, bet 1,6% - kāršu spēles.

"Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ 2021.gadā spēļu zāles bija atvērtas aptuveni četrus mēnešus, bet tiešsaistes azartspēļu darbība netika pārtraukta. Līdz ar to azartspēļu automātu darbības ieņēmumi 2021.gadā ir 17,178 miljoni eiro, kas ir tikai 18% no 2020.gada ieņēmumiem. Savukārt ieņēmumi no interaktīvajām azartspēlēm ir 109,054 miljoni eiro, gandrīz divas reizes pārsniedzot 2020.gada rezultātus," stāsta Birne.