Muciņš: Covid-19 laikā piešķirto piemaksu atcelšana varētu līdzināties "morālajām paģirām"

Pēc slimnīcas vadītāja paustā, piemaksas 100% apmērā, kuras medicīnas darbinieki saņem par darbu ar Covid-19 pacientiem, pastāv jau divus gadus un personāls tās sācis uztvert kā bāzes algu. To atcelšana, kā atzīst slimnīcas vadītājs, varētu līdzināties "morālajām paģirām" un būs ļoti smaga.

Šie divi pandēmijas gadi esot bijuši izaicinājumiem pilni. No vienas puses, pēc Muciņa paustā, slimnīca ir piesaistījusi lielas investīcijas un lielu sabiedrības uzmanību, jo no slimnīcām ir bijusi atkarīga ekonomikas atvērtība, cilvēku paradumi, kā rezultātā tas ir bijis liels atbildības slogs. No otras puses, slimnīca šajos divos gados esot strādājusi diezgan saraustīti.