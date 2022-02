“Šā gada Supernovu varētu raksturot kā “Aminata pret comedy music”. Lai gan pusfinālā redzējām tikai daļu no Aminatas potenciāla, vēl joprojām uzskatām, ka galvenais favorīts uzvarai ir tieši viņa. Cieši seko apvienība “Bujāns”, “Bermudu Divstūris” un “Citi Zēni”. Daudz, protams, noteiks tas, vai Aminatai izdosies uzstāties klātienē. Kopumā izskatās, ka ir izkristalizējušies top 4 līdz 5 dalībnieki. Tomēr gala vērtējums pieder žūrijai. Pēdējos gados tieši žūrijas lēmums bijis izšķirošais, jo skatītāju galvenie favorīti palikuši bez biļetēm uz Eirovīziju. Līdzīgi, kā 2014. gadā, kad pārliecinošo favorītu Donu pārspēja grupa “Ārzemnieki” ar “Cake to Bake”,” stāsta “Betsafe” pārstāvis Valters Rozmanis.

Lai gan dziedātāja Aminata veselības apstākļu dēļ pusfināla priekšnesumu izpildīja no savas dzīvesvietas, skatītājiem otrpus ekrāna tāpat izdevās sajust viņas spēcīgo vokālu. Aminatas veselība atgriežas un finālā mūziķe, visticamāk, uzstāsies klātienē. Vaicājot, kādas ir prognozes, Aminata ir kodolīga: “Šobrīd aktīvi gatavojos priekšnesumam, un fokusējos tikai uz to, lai izdarītu labāko!”.

Uzlecošās zvaigznes – puišu grupa “Citi Zēni” – ar savu divdomīgo dziesmu uzrunā veģetāriešus un vides aktīvistus, iekarojot fanus pat ārzemēs. Proti, “Tik tok” platformā ir atrodami vairāk nekā 5,5 tūkstoši īsie video ar grupas dziesmas vārdiem, bet kādus pārsteigumus no puišiem varam sagaidīt sestdien?

“"Citi Zēni" ir Supernovas debitanti, attiecīgi mūsu mērķis ir pārsteigt skatītājus ar ko līdz šim neredzētu. Mēs nešausim specefektus, neizģērbsimies puskaili un arī bikses vēlreiz neplīsīs. Mēs centīsimies demonstrēt, ka latvieši spēj radīt gaumīgu, stilīgu un iespaidīgu pasaules līmeņa šovu, kurš spētu cīnīties par augstu vietu Turīnā. Pusfinālā esam guvuši pieredzi, tagad liksim to lietā. Mēs zinām, ka šī dziesma būtu unikāla uz Eirovīzijas lielās skatuves. Dziesma "Eat Your Salad" jau ir piesaistījusi milzu uzmanību pasaules mērogā sociālajos tīklos (TikTok dziesmai ir pāri 50 miljoniem skatījumu), kā arī to ir pieņēmusi Eirovīzijas fanu bāze. Arī nenopietnas lietas var būt jēgpilnas. Mēs ticam, ka spētu uzrunāt Eiropu ar savu pozitīvo enerģiju, jaudu un jauneklību. Ceram, ka šo sestdien mums noticēs arī visa Latvija,” stāsta grupas “Citi Zēni” solists Jānis Pētersons.