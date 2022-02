Nierakmeņi - kāpēc tie rodas un kā tos ārstēt?

Ja akmens atrodas nierē, to var saskaldīt ar distances litotripsijas metodi. Latvijā ir divas šādas akmeņu skaldīšanas iekārtas. Veic arī valsts apmaksātus pakalpojumus, ir kvotas. "Litotripsijas procedūras rezultāts jāgaida mēnesi. Ja pēc mēneša nierē konstatē akmeņu šķembas, ir vērts pagaidīt vēl divus mēnešus, jo iespējams, ka tās izvadīsies pašas un viss būs kārtībā," piebilst urologs. "Metodes mīnuss - gaidīšanas laikā slimība var izpausties ar jaunām lēkmēm un komplikācijām. Turklāt, ja nierē ir vairāki sīki akmeņi, tos ar distances litotripsiju nemaz nevar saskaldīt - grūti trāpīt. Tāpēc agrāk, pirms pieciem septiņiem gadiem, ja akmens atradās nierē un neskaldījās, tad cilvēks turpināja ar savu akmeni dzīvot un gaidīja, kad tas izaugs liels vai arī kad iekritīs urīnvadā, un tad viņam veica vaļēju operāciju ar lielu griezienu... Tagad tā vairs nedara. Mūsdienās nierē var iekļūt gan caur trim maziem griezieniem sānā, kur niere atrodas vistuvāk (laparoskopijas operācija), gan no apakšas caur dabiskajiem urīnceļiem bez griezieniem (endoskopijas operācija). Ārstējot endoskopiski, izmanto garu, lokanu, ļoti tievu instrumentu endoskopu. Ja ir daudz sīku akmentiņu nierē, ķirurgs ar endoskopu tos pa vienam saķer un izvelk ārā. Ja ir lielāks akmens, viņš ar lāzera stīgu, ko ievada nierē caur endoskopa darba kanālu, akmeni sadrupina. Kā to dara, atkarīgs no akmens struktūras. Dažreiz akmeni noslīpē, saberž putekļos, kas pēc tam paši ar urīnu no nieres izskalojas. Citreiz, kad akmenim ir rupji kristāli, to sasit vairākos gabalos, kurus izvelk pa vienam laukā. Ja akmens ir stipri liels, ķirurgs ar endoskopa palīdzību to ieliek nieres augšējā daļā, kabatiņā, tur akmeni saskalda smiltīs, kas pēc tam ar urīnu izdalās laukā. Turklāt ar endoskopijas metodi cilvēkam var likvidēt ne tikai to akmeni, kas viņam traucē, bet arī akmeņus blakus un otrā nierē. Tas nozīmē, ka jaunas nierakmeņu lēkmes viņam nebūs. Visas šīs mazinvazīvās endoskopiskās operācijas apmaksā valsts. Endoskopiski var likvidēt arī akmeņus urīnvados, un vislielākā pieredze šajā jomā ir Stradiņa slimnīcas urologiem. Pašlaik mums ir arī modernākā aparatūra, tāpēc veicam lauvas tiesu no šīm operācijām Latvijā. Taču savas kompetences robežās iespējams palīdzēt reģionos. Tātad, ja neatliekami jādodas uz slimnīcu, tad noteikti tās varētu būt Valmieras, Liepājas un Daugavpils slimnīcas.