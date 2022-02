Pat ja esam ļoti uzmanīgi savā mājoklī, regulāri to uzkopjam un saudzīgi lietojam iekārtas, laiku pa laikam nākas atvēlēt ievērojamu naudas summu tam, lai uzlabotu gan māju vizuālo izskatu, gan funkcionalitāti. Ja sāk likties, ka vannas istabas remonts jūsu mājoklī ir neatliekams, lasi šo rakstu, lai uzzinātu, ar ko sākt un ko paturēt prātā, veicot remontu.

Remonta plānošana

Pirmais solis remontdarbos ir rūpīga plānošana . Vispirms jāsaprot, cik apjomīgs būs remonts un vai vēlaties mainīt tikai vizuālo izskatu, vai tieši otrādi – visu no A līdz Z. Attiecīgi jāsaprot, vai būs nepieciešams nolīgt palīgus šim darbam, un ja tā, labāk meistaru atrast pēc iespējas ātrāk , jo viņš varēs palīdzēt ar turpmākajiem soļiem: sastādīt tāmi, atrast efektīvākos risinājumus un izveidot reālistisku plānu.

Pievērs uzmanību remonta darbu kārtībai - darbi ir jāveic no augšas uz leju. Pirmais solis ir demontāža un nojaukšana, atbrīvošanās no vecās krāsas, mēbelēm, flīzēm. Pēc tam jātiek galā ar elektroinstalāciju, ja tā tiek mainīta. Tad sākas īstie darbi – vispirms griesti, tad santehnika un kanalizācija, tālāk sienas un beigu beigās grīda. Kad viss ir pabeigts, atkal jāsauc santehniķis, kas varēs pieslēgt jaunu izlietni, tualetes podu un dušas krānu. Beigu beigās darbi tiek pabeigti ar ģenerāltīrīšanu, un tad arī vannas istabas remonts būs noslēgts.

Cik izmaksās remonts?

Konkrēta cena par remontdarbiem būs skaidra tikai tad, kad tie jau būs pabeigti. Viss atkarīgs no ieplānoto darbu apjoma, materiālu kvalitātes, meistaru darba un dažādām ekstrām, ko vēlies ierīkot savā vannas istabā. Darbaspēka algošana veido vidēji piekto daļu no kopējām telpas remonta izmaksām, tāpēc gala summa atkarīga no tā, cik daudz spēsi paveikt pats un cik uzticēti profesionāļiem.