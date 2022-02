Pērn Latvijas preču eksporta vērtība veidoja 16,49 miljardus eiro

2021.gadā Latvijas preču eksporta vērtība veidoja 16,49 miljardus eiro, kas ir par 3,19 miljardiem eiro jeb 24% vairāk nekā 2020.gadā, bet importa - 19,43 miljardus eiro, kas ir par 4,27 miljardiem eiro jeb 28,2% vairāk, un

tās ir līdz šim augstākās eksporta un importa vērtības.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā pērn bija koks, koka izstrādājumi un kokogle; elektroierīces un elektroiekārtas; minerālprodukti. Koks, koka izstrādājumi un kokogle visvairāk eksportēti uz Apvienoto Karalisti (31%), Vāciju (7,3%) un Zviedriju (7,2%), elektroierīces un elektroiekārtas - uz Lietuvu (26,5%), Igauniju (12,2%) un Krieviju (8,1%), bet minerālprodukti - uz Lietuvu (43,7%), Igauniju (12,7%) un Somiju (7,8%).

Pieci lielākie eksporta partneri pagājušajā gadā bija Lietuva, Igaunija, Apvienotā Karaliste, Vācija un Krievija.

To īpatsvars veidoja 50,8% no kopējās eksporta vērtības. Uz Lietuvu visvairāk eksportēti mehānismi, mehāniskās ierīces un elektroiekārtas, uz Igauniju, Krieviju un Vāciju - lauksaimniecības un pārtikas preces, savukārt uz Apvienoto Karalisti - koks un koka izstrādājumi.

2021.gadā preču izvedums no Latvijas uz Eiropas Savienības (ES) valstīm sasniedza 11,1 miljardu eiro jeb 67% no kopējās preču eksporta vērtības. No tiem Latvijā ražoto preču eksports uz ES valstīm veidoja 44,6%.

Latvijā ražotās preces visvairāk tika eksportētas uz Lietuvu, proti, 706,5 miljonu eiro vērtībā, seko Zviedrija - 687,1 miljons eiro un Vācija - 686,8 miljoni eiro. Svarīgākās Latvijas izcelsmes preces eksportā uz ES valstīm bija koks un koka izstrādājumi, kokogle; dzelzs un tērauda izstrādājumi; piena pārstrādes produkti, putnu olas, dabiskais medus, citādi dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti.

Savukārt svarīgākās preces Latvijas importā pērn bija elektroierīces un elektroiekārtas; minerālprodukti; mehānismi un mehāniskās ierīces. Elektroierīces un elektroiekārtas visvairāk tika importētas no Ķīnas (16,8%), Lietuvas (12,7%) un Polijas (11,3%), minerālprodukti - no Krievijas (33,4%), Lietuvas (32,1%) un Igaunijas (17,2%), bet mehānismi un mehāniskās ierīces - no Vācijas (17,6%), Lietuvas (12,6%) un Polijas (9%).

2021.gadā uz Latviju tika importētas preces no 167 pasaules valstīm.