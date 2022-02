Iemesli, kādēļ Ķīna negrasās atteikties no "nulles kovida" politikas

Ķīnā saslimšanas rādītāji ir zemi – 17. februārī Ķīnā atklāti vien 87 jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19 , bet jauni nāves gadījumi šogad nav fiksēti, ņemot vērā “Our World in Data” pieejamos datus. Visā pandēmijas laikā Ķīnā ar kovidu oficiāli reģistrēti 120 tūkstoši gadījumi, no kuriem miruši 4849 pacienti, bet vakcinācijas līmenis ir 88%.

Kādēļ Ķīna nemazina ierobežojumus?

FT skaidro, ka nulles tolerance pret kovidu ir saistāma ar Ķīnas veselības sistēmas trūkumiem – Ķīnas slimnīcas nespējot tikt galā ar milzīgu pacientu pieplūdumu. Ķīnas izdevumi veselības sistēmai sastāda 5% no IKP, un valstī uz katriem 10 000 cilvēku ir 20 ārsti, kas ir ievērojami zemāks rādītājs nekā OECD valstīs. Vietu skaits reanimācijās Ķīnā ir vidēji 25% no OECD vidējā rādītāja. Īpaši slikta situācija ir ārpus lielajām pilsētām.

Vēl viens nozīmīgs faktors – nozīmīga sabiedrības daļa ir vecāka gadagājuma cilvēki, kam ir grūtāk pārciest koronavīrusu. Zemā Ķīnas vakcīnu efektivitāte (it īpaši pret deltu un omikronu) situāciju apgrūtina. Kā norāda “Bloomberg”, agrīnā vakcinācija izrādījās koks ar diviem galiem – it kā vakcinācijas aptvere ir augsta, taču imunitātes tāpat nav. Tāpat Ķīnas varasiestādes joprojām baidās no Uhaņas scenārija (pandēmijas sākumā) un baidās, ka kaut kas tamlīdzīgs var atkārtoties.