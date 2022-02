Viens no lielākajiem atbalsta apjomiem pandēmijas laikā ticis būvniecībai

Neraugoties uz to, ka būvniecības nozare pandēmijas laikā kritumu nepiedzīvoja, bet šobrīd uzrāda aizvien lielākas uzkaršanas pazīmes, tā ir starp piecām nozarēm, kas saņēmusi vislielāko valsts atbalstu - dīkstāves pabalstu, algu subsīdiju un apgrozāmo līdzekļu grantu veidā. Latvijas Televīzijas raidījums "De Facto", atsaucoties uz VID datiem, ziņo, ka laikā no 2020. gada 12. marta līdz 2021. gada 30. jūnijam nodokļu maksātājiem no būvniecības nozares atbalstā dīkstāves pabalstu, subsīdiju un grantu veidā kopumā izmaksāti vairāk nekā 76 miljoni eiro.