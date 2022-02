Nepilnības nabadzības mazināšanas politikā kavējas risināt

Viena no asākajām problēmām pandēmijas un joprojām augošās inflācijas apstākļos ir nabadzība. Bet ar tās mazināšanu, lai arī tas ir viens no mērķiem valsts plānos, Latvijai nav vedies. Drīzāk – gluži otrādi, un uz pārējo Eiropas valstu fona izskatāmies slikti. Turklāt nu jau pagājuši gandrīz divi gadi kopš nabadzības mazināšanas politiku analizēja arī Valsts kontrole, bet no tās ieteikumiem, kuru izpildes termiņš lielākoties beidzās šī gada sākumā, izpildīti vien daži, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums "De Facto".