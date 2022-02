Coca-Cola, austeres, aknas, vīns? Bīstamie produkti topošās māmiņas uzturā?

Salmonellas baktērijas var ierosināt akūtas zarnu infekcijas, salmonelozi, atsevišķos gadījumos pat lielu šķidruma zudumu organismā. “Lai izvairītos no salmonellas, grūtniecēm iesaku izslēgt no savas ēdienkartes jēlus un nepilnīgi termiski apstrādātus produktus: putnu gaļu, sarkano gaļu, olas, zivis un jūras veltes (garneles, mīdijas). Lai izvairītos no jebkāda riska, iesaku uzglabāt termiski apstrādātus produktus atsevišķi no svaigiem produktiem. Tāpat ļoti svarīgi ir mazgāt rokas katru reizi pēc darbošanās ar jēlu, termiski neapstrādātu gaļu,” norāda uztura speciāliste.