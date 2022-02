Eksperts: Monarhiju no "skandālu jūras" var izglābt tikai topošā karaliene Ketrīna

Reiz Džefsons strādāja pie princeses Diānas par personāla vadītāju, tāpēc viņš skaidri zina, cik svarīga loma monarhijā var būt cilvēkiem, kuri iepprecas karaliskajā ģimenē. Saskaņā ar "Page Six" publicēto informāciju, Džefsons izcēla

“Kembridžas hercogienei tāpat kā tautas princesei Diānai, piemīt ļoti būtiska karaliskā īpašība: klātbūtne. Viņai jau piemīt pareiza izturēšanās sabiedrībā, vieglums, kas viņu kā topošo karalieni jau atšķir no citām karaliskās ģimenes sievietēm," pasvītro karaliskais eksperts. “Monarhija ir visgarākā spēle… jo atšķirībā no biznesa, politikas vai masu mediju zvaigznēm, autoratlīdzība ir uz mūžu un tās laika apvāršņi ir bezgalīgi.

Tāpat Patriks ar lielu pietāti runā par Ketrīnas 40. dzimšanas dienas portretu un to nozīmi: "Autoratlīdzība ir simbolisms un teātris — konstitucionāli tā ir tā funkcija. Un (šim oficiālam portretam) ir jāstrādā kā no pirmā acu uzmetiena — tā no miljonā acu uzmetiena."