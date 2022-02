Atvaļinātais pulkvedis Rajevs: Šaubos, vai Rietumvalstu sankcijas pret Krieviju būs efektīvas

Rajevs uzskata, ka sankcijas nebūs efektīvas jebkurā gadījumā, jo Krievija ir sagatavojusies vissliktākajam sankciju scenārijam. Protams, ka šīs sankcijas "iesitīs" par Krieviju un Krievijā dzīve paliks sliktāka, bet neesot noslēpums, ka jebkura krīze paceļ cenas degvielai un gāzei, un, kamēr Rietumi pērk no Krievijas šos resursus, tikmēr krieviem "kaut kādas izdzīvošanas iespējas pastāvēs".

Tāpat sankciju ietekmes jautājumā ir jāņem vērā Krievijas ekonomikas uzbūve, kas, vienkāršā valodā runājot, nav ne efektīva, ne uz cilvēka labklājību orientēta. Tā uzbūvēta tā, lai to būtu grūti ietekmēt no ārpuses. To varēja redzēt 2014.gadā pēc Krimas aneksijas un konflikta sākšanas Austrumukrainā. Toreiz ticis lēsts, ka sankcijas "iznīcinās Krieviju", taču tā nebija, izteicās Rajevs.