Raidījums: "SS.lv" var iegādāties iekārtas, ar kurām var skatīties aizliegtos Krievijas kanālus

Kā secina raidījums, propagandas kanālu aizliegumu joprojām Latvijā var apiet, izmantojot satelīttelevīziju un no kaimiņvalstīm ievestus īpašus uztvērējus. Tikmēr, kā novēroja TV3 žurnālisti, sludinājumu portālā "SS.lv" joprojām var nopirkt iekārtas, ar kurām var skatīties aizliegtos Krievijas propagandas kanālus.

Šajos propagandas kanālos, kā atgādina TV3, televīzijas skatītājiem ukraiņi tiek atspoguļoti kā nacisti. Civiliedzīvotājus terorizē ukraiņu fašisti, bet rietumu žurnālisti to izmanto, lai nepatiesi apvainotu Krieviju. Studenti, kas Harkivā patvertnēs slēpjas no artilērijas uguns, Krievijas televīzijā pārtop par gūstā saņemtiem ķīlniekiem. Tāpat propagandas raidījum ēterā apšauba Ukrainas prezidenta mentālo veselību, viņi spekulē, ka viņš lieto narkotikas, kā arī apgalvo, ka viņš no valsts aizmucis.