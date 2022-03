Februārī reģistrēti 727 jauni uzņēmumi

"Lursoft" norāda, ka 2020.gada februārī, lai arī jaunreģistrēto uzņēmumu bijis ievērojami vairāk nekā šogad vai pērn attiecīgajā mēnesī, to kopējais pamatkapitāls bija vien 2,93 miljoni eiro.

Lielākais no tiem ir lietuviešu kapitāla SIA "Ignitis renewables Latvia", kura reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir divi miljoni eiro. Uzņēmuma mērķis, kā to liecina tā mājas lapā publiskotā informācija, ir atjaunojamo energoresursus projektu attīstība, elektroenerģijas ražošana un tam nepieciešamo iekārtu un infrastruktūras būvniecība, apsaimniekošana.

Otrs lielākais februārī reģistrētais uzņēmums ir SIA "Aveline", kura pamatkapitālā Jānis Bole ieguldījis 1,1 miljonu eiro. "Lursoft" dati rāda, ka jau drīz pēc nodibināšanas "Aveline" kļuvis par kapitāldaļu turētāju divos uzņēmumos, kuru daļas līdz šim piederēja Bolem, - SIA "Karlo transports" un SIA "Green Fleet Services". "Lursoft" norāda, ka Bolem patiesā labuma guvēja statuss šobrīd reģistrēts septiņos uzņēmumos, no tiem lielākais ir "Karlo transports" ar 837 690 eiro apgrozījumu 2020.gadā.

"Lursoft" izpētījis, ka 90% no visiem februārī reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Vairāk nekā pusei no visām jaunreģistrētajām SIA (58,26%) pamatkapitāls nesasniedz 2800 eiro, savukārt 116 sabiedrībām ar ierobežotu atbildību pamatkapitāls ir tikai viens eiro.

Dati rāda, ka 85% no visiem februārī reģistrētajiem uzņēmumiem ir 100% vietējā kapitāla.

Analizējot datus par februārī reģistrētajiem uzņēmumiem, redzams, ka 20 no tiem ir ieguldīts kapitāls no Krievijas, savukārt vēl 14 uzņēmumi reģistrēti ar ieguldījumiem pamatkapitālos no Lietuvas un Igaunijas.