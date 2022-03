OECD: Latvijas ekonomika labi atguvās no Covid-19 pandēmijas; dzīves līmeņa paaugstināšanai vajag reformas

OECD ziņojumā teikts, ka galvenais faktors, kas ietekmē Latvijas ilgtermiņa izaugsmes perspektīvas, ir demogrāfija. Iedzīvotāju skaits samazinās jau trīs gadu desmitus, to ietekmē neto migrācija, zemā dzimstība un īsais (kaut arī pieaugošais) paredzamais mūža ilgums.

OECD rekomendē, ka Latvijai būtu jāpastiprina pasākumi cīņai pret nabadzību, it īpaši vecāka gadagājuma cilvēku vidū. Arī sociālās drošības tīkls joprojām ir minimāls, kas nozīmē to, ka nepieciešams turpināt garantētā minimālā ienākuma paaugstināšanu.

Tāpat OECD norāda, ka ilgstošā bezdarba līmenis Latvijā ir lielāks nekā vidēji OECD valstīs. Šī problēma būtu jārisina, palielinot izdevumus aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem, kas patlaban ir 0,2% no IKP, it īpaši atbilstoša ilguma apmācībām darba vietā. Tāpat jāturpina mazināt dzimumu stereotipus un ieviest pret diskrimināciju vērstus regulējumus, lai samazinātu pieaugošo atalgojuma atšķirību starp dzimumiem, kas ir viena no augstākajām ES.