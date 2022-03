Ceļu būvnieki: Izejvielu nepieejamības dēļ nevarēs sākt jauno būvniecības sezonu

"LCB ir paliecināta, ka bez tūlītējas SM rīcības būvniekiem 2022.gada būvniecības sezonu ir neiespējami sākt, jo tirgus svārstību dēļ pat galvenās izejvielas - bitumenu, gāzi, degvielu, metālu - par līgumu tāmēs-piedāvājumos norādītajām cenām iegādāties nav iespējams," teikts vēstulē.

Turklāt būvniekiem nākoties saskarties arī ar situāciju, kad nepieciešamās izejvielas vispār nav pieejamas. Piemēram, bitumenu būvnieki līdz šim iepirka Krievijā, Baltkrievijā un Polijā, kas arī to ražo no Krievijā iegādātas naftas. Saskaņā ar LCB rīcībā esošo informāciju, divas Polijas naftas pārstrādes rūpnīcas saistībā ar remontdarbiem ir pieteikušas darbības pārtraukšanu no maija līdz jūnijam. Bērziņš arī uzsver, ka bitumena un to saturošo produktu cena Polijā no 2021.gada līdz 2022.gada 4.martam ir pieaugusi par 37%, bet 2022.g. 13.marta piedāvājums sasniedza 670 eiro par tonnu ("Orlen") un 824 eiro par tonnu ("Lotos"). Papildu LCB ir informēti, ka aprīlī ir prognozējams cenas palielinājums vēl par 40 eiro tonnā.

Līdzīga situācija ir arī ar metāla izstrādājumiem - dažādu veidu armatūra un velmējumi pēdējos desmit gados tika piegādāti pamatā no Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas, un to cena bija ap 800 eiro par tonnu. Šobrīd kā alternatīvas iegādes vietas ir Vācija, Turcija un Itālija, un metāla cena par vienu tonnu svārstās no 2100 līdz 2500 eiro.

Arī degvielas cenu dinamika liecina par apmēram 30% sadārdzinājumu, salīdzinot ar 2021.gada cenām. LCB skaidro, ka degvielas patēriņa īpatsvars dažādos ceļu būves uzņēmumos ir atšķirīgs, jo Latvijā ir vairāki uzņēmumi, kuru asfaltbetona ražošanas procesu (rūpnīcas darbību) nodrošina, izmantojot dīzeļdegvielu. Degvielas cenas ietekmē pilnīgi visu ceļu būvniecības līgumu izpildi. Piemēram, degvielas cenas pieaugums šogad martā ir radījis cenas pieaugumu transporta un būvtehnikas nozarē par aptuveni 30-40%.

Vēstulē norādīts, ka biedrības rīcībā ir informācija par visām ar nozares darbību saistītajām cenām un to svārstībām, to dinamiku un tā ir gatava tās prezentēt, taču, šobrīd svarīgākais ir izšķirties par to, kā risināt no būvniekiem neatkarīgu iemeslu rezultātā radušos situāciju, uzsākt vai nesākt 2022.gada ceļu un tiltu būvniecības sezonu un pildīt vai nepildīt paredzēto ceļu sakārtošanas programmu.

LCB uzskata, ka, atkārtoti izsludinot konkursus, izbeigto līgumu vietā arī jaunās pretendentu cenas būs citādas, bet galvenais, būs nelietderīgi pazaudēts šī gada ceļu būves sezonas laiks - paredzētā programma būs jāatliek uz citiem gadiem, bet šī gada ceļu būvniecības sezonai paredzētos valsts budžeta līdzekļus varēs pārdalīt citām prioritātēm.

LCB kā risinājumus rosina Ministru kabinets pilnvaro Satiksmes ministriju izmantot uz būvniecības parauglīguma pamata izstrādātu cenu indeksācijas algoritmu, kur par pamatu tiek ņemts konkursam iesniegtais cenu piedāvājums, kas tiek indeksēts pret faktiskajām cenām, par kurām būvnieks ir bijis spiests iegādāties izejvielas un pakalpojumus noslēgtā līguma izpildei.