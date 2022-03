Latvijā februārī tirgū reģistrēti vairāk nekā 4,5 miljoni depozīta iepakojumu

Starp tirgū nonākušajiem depozīta iepakojumiem ir 381 dažāda veida produkts no 41 dzērienu ražotāja un importētāja. Visvairāk dzērienu iepakojumu ar depozīta zīmi tirgū laiduši uzņēmumi AS "Cēsu alus", AS "Aldaris" un SIA "Maxima Latvija".