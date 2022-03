AS "Rīgas siltums" izbūvēs jaunus biokurināmā siltumavotus

AS "Rīgas siltums" jau šajā gadā paātrinās plānus, kas veicinās siltumapgādes uzņēmuma energoneatkarību no fosilajiem energoresursiem, sākot piecu jaunu biokurināmā siltumavotu būvniecību, no kuriem trīs plānots pabeigt jau šogad, informēja uzņēmuma sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Linda Rence.