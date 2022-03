Kā sakārtot mākslinieku radošo bardaku darbnīcā?

Darbnīcā svarīgākā vieta, protams, ir darba galds. Dizainere Elīna, plānojot tā novietojumu, rēķinās ar faktu, ka šai telpā darbojas divi cilvēki, tāpēc ir ērti, ja galds ir pieejams no abām pusēm. Jāņem arī vērā, ka ģimenes neparastais vaļasprieks prasa neparastus mantu glabāšanas risinājumus, tāpēc šeit dizainere ir radījusi veselu perforētu dēļu sienu, ko var papildināt ar dažādiem piederumiem dažādiem priekšmetiem. Praktisks interjera papildinājums ir pakāpšanās soliņš, no kura var aizsniegt augstākus plauktus vai izmantot to kā papildu sēdvietu.