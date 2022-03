VID: Nevienam neredzot, konvertēt un pārsūtīt lielas summas virtuālajā valūtā nebūs iespējams

VID atzīmē, ka lielākās un populārākās virtuālās valūtas biržas ir ieviesušas AML (no angļu val. anti-money laundering - cīņa ar noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju) prasības, KYC ("Know your client" - zini savu klientu) un darījumu uzraudzību, kā arī STR ziņošanu (no angļu val. "Suspicious Transaction Report" - ziņošana par aizdomīgiem darījumiem).