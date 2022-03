Tūkstošiem krievu Prāgā protestē pret Putinu

"Krievija tagad ir kļuvusi par fašistisku valsti. Tā atkārto 1938.gadu. Mēs nevaram to ignorēt, un mēs nevaram to piedot. Putins ir jāaptur," izvēra uzņēmēja Olga Buzenkova, kura pirms gada pārcēlusies no Maskavas uz Prāgu. Viņa stāstīja par radinieci, kura savulaik 1941.gadā piedzīvojusi nacistu veikto Kijivas, bet tagad bijusi spiesta glābties no krievu gaisa uzlidojumiem Ķelnē.