Auto garantijas “sarkanie karogi” – kā neiekrist negodīgu pārdevēju slazdā

Baltijā gandrīz pusei auto pircēju nav svarīgi, no kā viņi iegādājas auto – no uzņēmuma vai fiziskas personas, liecina “Longo Group” veiktā Baltijas autovadītāju aptauja*. Latvijā un Lietuvā tie ir 47%, bet Igaunijā 38% no aptaujātajiem. Mūsu ziemeļu kaimiņvalstī, salīdzinājumā ar 2020. gadu, cilvēku skaits ar šādu viedokli nav mainījies, Lietuvā ir nedaudz samazinājies un Latvijā - palielinājies.