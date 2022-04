"Latvijas pasts" mudina klientus savlaicīgi izņemt sūtījumus pasta nodaļās un pakomātos

Par atsevišķu sūtījumu glabāšanu pasta nodaļās no 11.dienas ir jāmaksā glabāšanas maksa viena eiro apmērā par diennakti, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas. Maksa par glabāšanu pasta nodaļās no 11.dienas tiek piemērota par katru vēstuļu korespondences sūtījumu ar dokumentiem vai priekšmetiem jeb sīkpaku, kas smagāka par 500 gramu, un pasta pakas sūtījumu, savukārt vēstuļu korespondence ar dokumentiem un vēstuļu korespondence ar priekšmetiem līdz 500 gramu pasta nodaļā tiek uzglabāta vienu mēnesi bez papildu samaksas. Ja klients sūtījumu 30 dienu laikā nav izņēmis, "Latvijas pasts" 31.dienā to nodod pārsūtīšanai atpakaļ nosūtītājam.