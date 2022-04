“Energoresursu pabalstos” līdz šim izmaksāti teju 60 miljoni eiro

Atbalstu piešķir par četriem mēnešiem laikposmā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim, tātad kopā par katru bērnu 200 eiro (4x50).

Kopš 29.janvāra, kad likums stājies spēkā, līdz 3.aprīlim VSAA saņemti 31 898 iesniegumi par atbalsta piešķiršanu. Tomēr jāņem vērā, ka atbalstu automātiski bez iesnieguma izmaksā personām, kuras laikposmā no 01.01.2022. līdz 30.04.2022. saņem bērna kopšanas pabalstu vai ģimenes valsts pabalstu, vai kurām sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns ir piedzimis līdz 2022.gada 30.aprīlim.

Ja šāds atbalsts ir palaists garām, tad tam vēl ir iespējams pieteikties. Iesniegums par atbalsta piešķiršanu VSAA jāiesniedz sešu mēnešu laikā no jau iepriekš minētā likuma spēkā stāšanās dienas, proti, 2022.gada 29.janvāra, vai no dienas, kad personai laikposmā no 01.01.2022. līdz 30.04.2022. rodas tiesības uz atbalstu.