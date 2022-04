Foto ⟩ Nākamnedēļ durvis vērs viesnīca "Hampton by Hilton Riga Airport"

Viesnīcā "Hampton by Hilton Riga Airport", kas atrodas netālu no starptautiskās lidostas "Rīga", būs 189 numuriņi, kā arī fitnesa centrs un biznesa centrs. Tāpat pie viesnīcas būs autostāvvieta, kas paredzēta 90 transportlīdzekļiem, tostarp stāvvietā būs sešas elektromobiļu uzlādes vietas.

"Hampton by Hilton Riga Airport" būvniecība sākās 2020.gada decembrī, un to veica būvniecības uzņēmums AS "UPB". Viesnīcas attīstītājs ir Lietuvas ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "I Asset Managment".