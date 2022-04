"Swedbank" pārtrauks maksājumus ar Krieviju un Baltkrieviju

Ienākošie maksājumi no Krievijas un Baltkrievijas būs iespējami līdz 6.maijam ieskaitot, bet izejošie maksājumi uz šīm valstīm būs iespējami tikai līdz 20.aprīlim.

Tāpat tiks automātiski pārtraukti arī iepriekš noslēgtie regulāro maksājumu rīkojumi par naudas pārskaitījumiem no vai uz Krieviju un Baltkrieviju.

Pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainai ir ieviestas apjomīgas sankcijas gan pret Krieviju, gan pret Baltkrieviju, kas šo iebrukumu atbalsta, šo valstu pilsoņiem un uzņēmumiem. Tādēļ, ievērojot visas sankciju prasības un attiecīgās risku politikas, "Swedbank" nolēmusi pārtraukt visus finanšu darījumus, kur maksājumi tiek veikti uz vai saņemti no Krievijas un Baltkrievijas.

"Swedbank" turpinās apkalpot maksājumus, kas vērsti uz atsevišķām sociālām sabiedrības grupām - klientiem, kuri no šīm valstīm saņem pensiju vai pabalstu maksājumus. Tomēr banka aicina klientus sekot līdzi jaunākajai informācijai. Ja banka, no kuras tiek skaitīta nauda, neatrodas sankciju sarakstā un nav atslēgta no "SWIFT" sistēmas, pensijas un pabalsta saņemšanai vajadzētu notikt.