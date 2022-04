Kas ir "Latvijas maisījums" ar Krievijas dīzeli: ētika un bizness neiet roku rokā

Izdevums "Bloomberg" ziņo, ka "Shell Plc" tirgū piedāvā dīzeļdegvielu, kuras sastāvā 49,99% ir no Krievijas, bet pārējie 50,01% - no citām valstīm ievestais dīzelis. "Shell" skatījumā, ja pārējie 50,01% tiek iegūti citur, degviela tehniski nav Krievijas izcelsmes.

Kā tas notiek praksē: degvielas tiek vesta no Primorskas (Krievijas naftas eksporta pilsēta netālu no Sanktpēterburgas) uz Ventspili, kurā ir liels naftas terminālis un kapacitāte, kur attiecīgi arī notiek sajaukšana, tādējādi koriģējot degvielas izcelsmes valsti. Lai gan ir vēl daudz citu veidu, kā notiek dīzeļdegvielas izcelsmes mākslīga maiņa, tostarp Nīderlandē un atklātā jūrā, ko tirgotāji sauc par pārsūtīšanu no kuģa uz kuģi, tomēr daudziem "Latvijas maisījums" ("Latvian blend") ir termins jebkuram produktam, kas satur Krievijas naftas izstrādājumus neatkarīgi no tā, kur pati "maisīšana" tika veikta.