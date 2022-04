Digitālā drošība - neatņemama uzņēmējdarbības sastāvdaļa

Mūsdienās sava uzņēmuma IKT risinājumi ir jāizvērtē ļoti kritiski, nemitīgi atjaunojot un papildinot tos. Piemēram, ja uzņēmumam datoros ir instalēts antivīruss, ar to ir par maz, jo tas nepasargās no DDoS jeb pakalpojumatteices uzbrukumiem, kas šobrīd arī ir vieni no biežāk identificētajiem riskiem visā pasaulē.