Nepieciešamība pēc IKT - nevis modes lieta, bet reāla uzņēmumu vajadzība

“Tam seko datortīklu apkalpošanas risinājums, kas ir īpaši aktuāls mazam un vidējām biznesam, kam nav IT administratoru pozīcijas uzņēmumā, jo pie tik straujām izmaiņām IKT pasaulē, kas notiek šobrīd, ir ļoti grūti orientēties un ir nepieciešama speciālistu palīdzība,” norāda Šmite. Kopumā, datortīklu apkalpošana jeb IT apkalpošana nozīmē, ka bizness izmanto ārpakalpojumu sniedzējus, kas uzņemas IT administratora funkcijas un ārpakalpojumu sniedzējs “pieskata” uzņēmuma digitālo saimniecību, tādējādi kompānija var koncentrēties uz sava biznesa attīstību.