Tartu 2024 rāda, kā ar kultūras un mākslas palīdzību mainīt pasauli

"Tartu 2024 ir viens no celmlaužiem videi draudzīgas kultūras pārvaldības jomā, taču mums vēl ir daudz jāmācās.

"Kultuurikompass" ir veidots tā, lai sniegtu vispusīgu skatījumu uz videi draudzīgu kultūras pārvaldību, jo foruma runātāji ir šīs tēmas novatori, kuriem ir unikāla pieredze videi draudzīgu pasākumu rīkošanā Eiropas, nacionālā, reģionālā un lokālā līmenī," stāsta Tartu 2024 programmas "Tartu ar Zemi" (Tartu with Earth) vadītāja Trīna Pika (Triin Pikk).

Lai saglabātu dzīvību uz Zemes, nav iespējams izvairīties no atbilstoša ieguldījuma klimata pārmaiņu mazināšanā.

Kultūras nozarē tas nozīmē pārskatīt un uzlabot kultūras politikas stratēģijas, atbalsta sistēmas un mainīt kultūras pārvaldības praksi. Dažas prakses ir ierakstītas stratēģiskajos plānos, bet dažas var mācīties no šīs jomas pionieriem.

No otras puses, mēs jūtamies labi, ja izdarām videi draudzīgu izvēli un samazinām savu “ekoloģiskās pēdas” nospiedumu.

Vides problēmas ir izaicinājums saziņai un sadarbībai zinātnes jomā visā pasaulē. Mēs uzskatām, ka viens no veidiem, kā mainīt pasauli, ir apzināta rīcība un kultūras nozares pārvaldības pagriešana zaļajā virzienā.”

""Kultuurikompass" runātāji ir izcili. Viens no maniem iecienītākajiem ir "Boom" festivāla veiksmes stāsts – mūzikas festivāls ar aptuveni 30 000 klausītājiem Portugālē, kas par savu galveno prioritāti ir izvirzījis ekoloģisko apsvērumu ievērošanu katrā pasākuma posmā.

Manuprāt, visi kultūras menedžmentā strādājošie var no viņiem mācīties," saka Trīna Pika.

Kultuurikompass runātāji ir: Artūrs Mendezs (Artur Mendes, Boom Festival), Else Kristensena-Redzepoviča (Else Christensen-Redzepovic, Voices of Culture), Feimata Kontē (Feimatta Conteh, Theatre Green Book), Gvendolena Šarpa (Gwendolenn Sharp, Green Room), Jūnass Skelbo (Jonas Skielboe mūziķis, VeloConcerts), Kīra Kivisāri (Kiira Kivisaari, Helsinki Biennial), Kristīna Kerge (Kristiina Kerge, Rohetiiger), Luiss Džeimsons (Lewis Jamieson, Music Declares Emergency), Marlēna Vīdula (Marleen Viidul, Tartu pilsētas pašvaldība).