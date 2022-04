EK apstiprina 114 miljonu eiro ieguldījumu jaunu elektrovilcienu iegādei Latvijā

Tāpat apstiprināti vairāk nekā 158 miljoni eiro no Kohēzijas fonda dzelzceļa posma elektrifikācijai starp Kaišadori un Klaipēdu Lietuvā, bet vairāk nekā 60 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda tiks piešķirti, lai uzlabotu aizsardzību pret plūdiem Karlovacas un Sisakas apgabalā Horvātijā.

Līdzīgā veidā paredzēts, ka dzelzceļa posma elektrifikācija Lietuvā samazinās vides piesārņojumu, veicinot pāreju no fosilās degvielas uz atjaunojamo energoresursu enerģiju dzelzceļa transportā. Minētais posms ir daļa no 423,9 km līnijas, kas savieno Klaipēdu ar Lietuvas un Baltkrievijas robežu. EK pārstāvniecībā atzīmēja, ka Lietuvas elektrificētā līnija pašlaik veido tikai 8 % no tās dzelzceļa tīkla, un patlaban Klaipēdas–Kaišadores posmā tiek izmantoti tikai dīzeļvilcieni, kuru emisijas veido 3% no visām Lietuvas transporta nozares emitētajām siltumnīcefekta gāzēm. Jāatzīmē, ka dzelzceļa līniju elektrifikācija ir Eiropas transporta tīkla (TENT-T) attīstības pamatnostādņu galvenais noteikums, lai palielinātu ES dzelzceļa sistēmas efektivitāti.