Datubāze "#ScienceForUkraine" aicina centralizēt palīdzības piedāvājumu ukraiņu zinātniekiem

Pēdējās nedēļās daudzas finansēšanas programmas un organizācijas piedāvā iespēju uzņemt pētniekus no Ukrainas kādā no pētniecības iestādēm, piedāvājot īpašas stipendijas vai paplašinot finansējumu esošajos pētniecības projektos. Tomēr daudzi no šiem atbalsta piedāvājumiem nav iekļauti "#ScienceForUkraine" datubāzē un tādējādi nesasniedz mērķauditoriju, apgalvo datubāzes pārstāvji.