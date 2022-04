Kalvītis: "Latvijas gāze" gaida skaidrojumu no EK par Krievijas gāzes apmaksu

Tomēr "Latvijas gāzei" skaidrības nav par to, kā samaksāt par gāzi. Kalvītis LTV norādīja, ka no Latvijas uz Krieviju rubļus pārskaitīt nemaz neesot iespējams. Savukārt iespēju vērsties pret "Gazprom" par līguma pārkāpšanu, neļaujot maksāt kā līdz šim, Kalvītis LTV nekomentēja.

"Es neņemos par šo šobrīd nekādus komentārus sniegt. Katrā ziņā no mums netiek prasīts, ka no Latvijas mums ir jāskaita rubļi. Arī pie šīs jaunās kārtības, ko viņi piedāvā, mēs maksājam eiro. Jautājums tikai, ka šie eiro pēc tam Krievijas teritorijā ir jākonvertē. Šis process, vai tas ir sankcionēts, vai nav, tas ir Eiropas politiķu jautājums. Tas nav komercinstitūciju jautājums. Tāpēc mēs gaidām skaidrojumu, vai mēs to varam darīt vai nevaram darīt, un līdz šai dienai mēs to neesam saņēmuši," LTV sacīja Kalvītis.