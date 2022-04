Dombrovskis: tuvākā mēneša laikā notiks diskusijas par budžeta deficīta griestiem

"Pašlaik vēl turpina darboties tā saucām vispārējā izņēmuma klauzula, kas nozīmē, ka arī šogad dalībvalstīm netiek noteikti kvantitatīvi budžeta deficīta griesti, kurus nedrīkstētu pārsniegt. Nākamo gadu vērtēsim, ņemot vērā arī kopējo ekonomisko situāciju Eiropas Savienībā, tajā skaitā arī kara Ukrainā ietekmi uz Eiropas ekonomiku. Lēmumu par to mēs domājam pieņemt kopā ar Eiropas pavasara semestra paketi, kas varētu būt maija beigās. Ir skaidrs, ka valstīm ir jābūt skaidrībai, sākot strādāt pie nākamā gada budžeta, par to, kāds ir kopējais fiskālais ietvars, vai mēs atgriežamies pie fiskāliem noteikumiem un, ja jā, tad kādā formātā. Tuvākā mēneša laikā par to notiks diskusijas un lēmums ir paredzams maija beigās," sacīja Dombrovskis.