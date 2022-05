Pārvērtības “Skaistais spēks”: mediķe Elīna no Ances pārtop liktenīgajā lielpilsētas sievietē

"Lai tā ir izgatavota no dabīgām sastāvdaļām biezāku, veselīgāku un pievilcīgāku skropstu veidošanai. Lai nesatur arī ķīmiskus konservantus un smaržvielas, tāpēc droši varam papētīt skropstu tušas sastāvu," iesaka Una Bernatoviča.

No mediķa halātiņa līdz romantiskai kleitai

Elīnu pucēja t/c "Origo" stiliste Laura Puncule un tērps tika izvēlēts no veikala "Ivo Nikkolo: "Elīnas vēlme bija sagatavoties meitas izlaidumam, kas jau vairs nav aiz kalniem. Elīnas figūra ir ovāla tipa, kā arī Elīna ir īsa augumā. Vēlējos Elīnai parādīt, kā ar akcentu īstajās vietās viņa var izskatīties slaidāka un garāka.

"Es neticēju, ka te nokļūšu. Lūk, dzīve jau atkal ir neparedzama. Gribējās ko savādāku - visu mūžu viena frizūra bijusi. No apģērba neko nevaru savai figūrai atrast... Gribējās uzklausīt ekspertu ieteikumus.

Beidzot bija diena tikai man! Varēju atvilkt elpu no savas rosīgās ikdienas. Ļoti patika grims un ieveidotā frizūra.

Pārvērtību noslēgumā Elīna saņēma arī burvīgus ziedus un dāvanu no mūsu projekta draugiem Drogas.

"Mēs aicinām sievietes vairāk veltīt uzmanību sev un savai iekšējai labbūtībai. Nešaubīties par sevi un savām spējām, bet noticēt, ka ikviena no mums ir unikāla. Izturēties pret sevi ar mīlestību, mīlēt sevi un savu ķermeni. Mums šī projekta mērķis ir, lai dalībnieces ne tikai tiktu lutinātas un sapucētas šajā dienā, bet arī, lai celtu viņu pašapziņu. Lai viņas redz, cik katra no dalībniecēm ir īpaša un skaista, apzinoties, ka ikdienā tiek darīts tik atbildīgs un smags un darbs," par iedvesmojošo projektu izsakās AS Drogas Sabiedrisko attiecību speciāliste Sintija Otto.